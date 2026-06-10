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Започва пръскане срещу комари в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

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Комар СНИМКА: Pixabay

Днес 10 юни ще бъде извършена първа обработка на обществените площи в Монтана против комари.

Дейностите ще започнат от крайградските квартали от 22 часа и ще завършат в централната зона. Те са част от сезонните мерки на Община Монтана за ограничаване разпространението на комари и за поддържане на по-комфортна градска среда. Третирането на площите ще се извърши от професионални екипи.

За обработването ще бъде използван цитрол - инсектицид за борба с вредители (хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, мухи, комари и оси), който има мощно първоначално действие.

Комар СНИМКА: Pixabay

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