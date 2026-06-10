Правят нова съдебномедицинска експертиза на Алексей Петров заради делото му срещу прокуратурата

Биография на бившия съветник в ДАНС е представена пред магистратите, за да се докаже високото му реноме

Правят нова съдебномедицинска експертиза на покойния Алексей Петров. Заключението й се чака по гражданското дело, което той заведе в последните си часове приживе срещу прокуратурата след краха на делото "Октопод", научи "България Днес". Искът му е за близо 2 млн. лв. и се точи почти 3 г. След обикаляне по инстанциите му се вижда краят.

Съдия Биляна Магделинова от Софийския градски съд е назначила съдебномедицинска експертиза за състоянието на самия Алексей Петров. Вещите лица няма как да преглеждат застреляния покойник, а ще изготвят заключението си по документи. Ще се ползват включително и данни от разследването за убийството му, с които близките му разполагат.

Целта е да се опишат болежките, които Петров е имал - не само физическите му болежки от неуспешните атентати срещу него, а и душевните болки и неудобства, които е изпитал покрай гръмката акция. Представени са емблематични кадри, разпространени в началото на 2010 г. от МВР, на които се вижда бившата барета и съветник в ДАНС проснат по очи на земята и закопчан с белезници.

По делото е приложен смъртният акт на бившата барета и удостоверение за наследниците му. Така пред Темида правата му продължават да бранят официалната му съпруга Мариана Петрова и дъщерята от любовницата му Ива Павлова - Диляна. Двете не се появиха в съдебната зала, а бяха представлявани от адвокат. Те са уведомили съда, че не искат да участват лично в процеса.

Освен терзанията на застрахователния бос юристите се опитват да докажат и впечатляващото му реноме. За целта е приложена негова автобиография от Уикипедия. В нея се изреждат множеството му роли - от експерт по корпоративна сигурност и антитероризъм, ръководител на българската и балканската федерация по карате, преподавател в УНСС, кандидат за президент, съучредител на застрахователни дружества и др.

Прокуратурата възрази биографията на починалия да бъде приета като доказателство, тъй като тя често се редактирала онлайн. Като представител на държавното обвинение се явява бившият зам. градски прокурор на София Иво Илиев, който преди време беше пребит пред дома си. Той плътно е следван от охранител, който зорко го пази.

Адвокатите се стремят да докажат, че обвиненията като шеф на престъпна група за рекет са се отразили на Алексей Петров много над обичайните случаи на погнатите от закона. Заради обществената реакция той е изпаднал в социална изолация, бил е очернен и професионално, изтъкна пред репортер на "България Днес" адвокат Иван Минков.

С колегите му юристи те припомнят на Темида, че покойният им клиент вече е осъдил България в Страсбург заради тегобите, които преживял покрай делото "Октопод".

Основният проблем, който близките на убития срещат, е да докажат, че искът, заведен по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), трябва да се гледа. Магистратите на две инстанции се запънаха заради часа на приемане на документите.

Във фаталния ден 16 август 2023 г. в 9,10 ч. сътрудничка на Алексей Петров предала документите по гражданския иск на куриер от "Ин тайм" в кантората си. Кашонът тежал 18 кг, а юристката сама вписала часа на предаването, като й била дадена разписка.

Служителят на спедиторската фирма не отразил своевременно предаването в информационната система на фирмата. Това станало чак следобед в 16,31 ч.

Междувременно в 12,20 ч. Алексей Петров е очистен с два куршума в главата и гърба, докато се разхожда в полите на Витоша над столичния кв. "Драгалевци". При покушението бе простреляна и рехабилитаторката и тенис треньорка Мирослава Михайлова, която била с него.

Градските и апелативните съдии приеха, че искът е нередовен, защото пратката е приета официално следобед, когато правата на сътрудничката да представлява клиента си вече са били отпаднали поради смъртта му.

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