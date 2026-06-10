Откриват обществена минерална баня в СПА селото Баня.

Откриват новата минерална баня в разложкото село Баня, което се утвърждава като новата СПА дестинация на България. В понеделник официално ще бъде открита новопостроената дългоочакваната минерална баня, която е модерна - с два минерални басейна, 10 вани, комфортни пространства и всички необходими удобства за пълноценен отдих и възстановяване.

Новата придобивка ще бъде на разположение както на жителите на село Баня и община Разлог, така и на многобройните гости на района, които ще могат да се възползват от доказаните лечебни качества на минералната вода в модерна и приветлива среда.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев коментира с удовлетворение реализирането на още един обект с висока обществена значимост, изграден с качество, визия и отговорност към хората.

„Горди сме, че въпреки многото трудности успяхме да изградим една от най-модерните обществени минерални бани в региона. Това е инвестиция, която преди всичко ще допринесе за по-висок стандарт и по-добро качество на живот на жителите на село Баня", заяви кметът Красимир Герчев. Той подчерта, че реализирането на този проект е изпълнен ангажимент към жителите на селото и доказателство, че с последователност, отговорност и упорита работа се постигат резултати, които остават за поколенията. „Нека делото говори само за себе си", добави още кметът и се надява официалната церемония по откриването на новата минерална баня да се превърне в истински празник за жителите на село Баня.