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Разложанин, изкачил Еверест, става почетен гражданин

Тони Маскръчка

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Георги Колевичин изкачи Еверест. СНИМКА: Община Разлог

Кметът на Разлог Красимир Герчев предложи Георги Колевичин, изкачил Еверест, за „Почетен гражданин". На 19 юни, Разлог ще посрещне официално своя герой – българския алпинист Георги Колевичин, който покори най-високия връх на планетата Еверест и гордо развя знамената на България и Разлог на покрива на света.

След впечатляващото изкачване на един от най-трудните осемхилядници - Макалу, а само две седмици по-късно и на Еверест, Георги Колевичин се превърна в символ на воля, смелост, постоянство и силен български дух.

 Роден в Разлог, той никога не забравя своя роден край. Независимо колко високо го отвеждат върховете, първите му думи винаги са за дома, за семейството и за хората от Разлог. С признателност и преклонение той издигна знамето на родния си град пред целия свят и прослави името на Разлог далеч отвъд границите на България.
Неговата всеотдайност, търпение, смирение пред природата, скромност и любов към родния град са пример за подражание и вдъхновение за младите хора.
🇧🇬 Със своите постижения Георги Колевичин достойно представя Разлог и България.

В знак на признание за изключителните му успехи и за приноса му към популяризирането на Разлог, кметът на община Разлог, Красимир Герчев, внесе предложение в Общински съвет за удостояването на Георги Колевичин със званието „Почетен гражданин на Разлог". 

За първи път млад човек, в разцвета на силите си, се предлага за високото отличие. Това е заслужено признание за алпиниста, покорил най-високите върхове на света и превърнал се в пример за спортен дух, родолюбие и любов към родния край.

Георги Колевичин изкачи Еверест. СНИМКА: Община Разлог

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