Парламентът задвижи покупката на 3D радари за армията за 200 млн. евро

Парламентът задвижи процеса за придобиване на ключовите за армията трикоординатни радари. Това стана спешно, защото ако договорът не бъде одобрен до края на месеца, България ще загуби слотовете си за производство и няма да има нови радари до 2030 г. Решението беше одобрено почти единодушно. Само трима от "Възраждане" гласуваха "против".

На вчерашната си пресконференция министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че сключването на договор с Франция и компанията "Талес" за производството на трикоординатни радари е най-спешната задача пред военното ведомство. Затова и проектът за договора бе гледан още вчера във военната комисия и веднага влезе в седмичната програма на депутатите.

Министърът на отбраната подчерта оскъпяването по договорите за модернизация на армията, които е оставил през 2023 г. Този за трикоординатните радари е поскъпнал с 50 млн. евро и вече е близо 200 млн. евро, каза Стоянов. Като подчерта, че вече се купуват по-модерни радари от тези през 2023 година както и допълнително оборудване.

Днес пред депутатите той отново подчерта необходимостта радарите да бъдат осигурени и припомни, че процесът за това стартира още през 2022 г., но е бил отлаган неколкократно и затова отново трябва да бъде преразгледан.

"Става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а втория е между Министерството на отбраната и компанията "Талес". Крайно необходимо е да мине през одобрението на Народното събрание и след това да бъдат подписани договорите. След това те трябва да бъдат ратифицирани от парламента", каза министър Стоянов в изявлението си пред депутатите.

"Важно е, че имаме общи проекти с другите страни членки, но ние не може да си позволим да спрем да подкрепяме Украйна, защото това е в общ европейски интерес. Придобиването на нови способности не трябва да е за сметка на подкрепата за Украйна, защото трябва да сме на масата, на която се взимат решения в ЕС, а това може да стане само, ако сме част от общата европейска отбранителна политика", заяви Атанас Славов от ДБ, като намекна, че решението на правителството да спре военната помощ за Украйна е грешно.

"Механизмът, по който се закупуват радарите е европейският SAFE. За да участват български компании, е трябвало да го декларират до 30 май, не е имало такива искания. Когато е общо придобиване, трябва да има поне 2 страни, които да участват по съответния проект", обясни министър Стоянов, след като от "Възраждане" се възпротивиха заради липсата на участие на фирми от българската отбранителна индустрия.

"Няма смисъл от демагогия, като например, че си модернизираме армията с парите за Украйна. Всички средства за модернизацията са от бюджета на държавата, от механизма SAFE", заяви Стоянов и отново припомни, че няма да бъдат спрени продажбите на оръжие за Украйна, а предоставянето на въоръжение.