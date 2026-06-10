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Хванаха крадец, изнасял имущество от къща в село Сърнино повече от месец

Дияна Райнова

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Хванат е крадец, изнасял имущество от къща в добричко село, повече от месец, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 8 юни след проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия служители на Районното управление на МВР в Генерал Тошево задържат 43-годишен мъж. В хода на работа е установено, че той е извършител на домова кражба извършена за времето от 19 април до 31 май т.г. от частен имот в село Сърнино. Част от откраднатите вещи - ръчни и електрически инструменти и множество битови уреди, са иззети по надлежния ред.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

Полиция СНИМКА: 24 часа

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