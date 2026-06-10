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Откриха труп на сърна в селски двор

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Труп на сърна е открит в селски двор. Във вторник в двор на къща в с. Раздол, обитавана от 55-годишен мъж от селото, полицейски служители на РУ-Сандански са открили и иззели част от труп на сърна, който е с голяма разкъсно-контузна рана в задната част на тялото и липсващи части от торса, таза и задните крайници.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.237, ал.1 от НК. Работата по установяване на точните причини за смъртта на животното продължава.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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