Изключиха от училище Димитър, паднал по време на наркокупона в Благоевград

15-годишният ученик, участвал в трагичния наркокупон в кв. „Струмско" в Благоевград в нощта на 23 срещу 24 май, вече е изключен от училище. Димитър Смилков ще трябва да завърши образованието си в друго училище или в индивидуална форма на обучение от следващата учебна година.

На педагогически съвет е взето решение Димитър да бъде изключен от Седмо СУ "Кузман Шапкарев". Там той е бил на обучение от преди около година. Преди това е учил в Шесто ОУ, Трето ОУ и в ПГСАГ „Васил Левски", откъдето е изключен и записан в Седмо СУ.

Преди дни момчето бе изписано от "Пирогов", където бе на лечение 12 дни, след като падна от терасата на петия етаж на апартамента си малко след полунощ на 24 май. Тогава в дома му на купон се бяха събрали приятелката му Ивана, на 16 г., абитуриентът Методи и студентът Александър Георгиев. Четирима та са употребили ЛСД. Преди полунощ Ивана е намерена мъртва, паднала от прозореца пред блока. При пристигането на полицаите, от жилището, но от друга стая, пада Димитър, който се озова на тревата от другата страна на блока, с наранявания, но жив. В апартамента криминалистите открили в неадекватно състояние студента Александър, който бе обвинен в умишлено убийство на Ивана. На две инстанции съдът отказа да го задържи под стража, защото е категоричен, че до момента няма яснота дали смъртта на момичето е в резултат на престъпно деяние или нещастен случай и няма никакви доказателства, че Александър я е бутнал през прозореца.