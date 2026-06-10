5 г. затвор за международен шофьор насякъл с мачете нидерландец в Полски Тръмбеш

5 години затвор по съкратената процедура получи 40-годишен професионален шофьор от Полски Тръмбеш, опитал да убие с мачете нидерландец, живеещ в градчето. Пред окръжния съд във Велико Търново подсъдимият Васил Василев признал изцяло вината си и се съгласил да не се събират доказателства по случая, съобщиха от съда.

Драмата се разигра на 6 декември 2024 г. в град Полски Тръмбеш. 37-годишният тогава нидерландец се бил установил в Полски Тръмбеш и заживял с нашенка. Имали малко дете, но жената го напуснала и се преместила при Васил - тираджия, който карал камиони в Англия.

Във фаталната вечер нидерландецът отишъл в дома на Васил да си види детето, но избухнал луд скандал между двамата мъже. Тогава домакинът измъкнал мачете и започнал да нанася удари по ръцете и по главата на натрапника. Около полунощ в полицейското управлението в Полски Тръмбеш се получил сигнал за намерен мъж в безпомощно състояние в близост до изкоп от ремонтни дейности.

С масивна кръвозагуба пострадалият в касапницата бе настанен за лечение във великотърновската болница. Хирурзи бяха потресени от ужасяващите травми. Едната му ръка била буквално отсечена.

При определяне на наказанието съдът прие, че деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от поведението на пострадалия. От събраните по делото доказателства е установено, че преди инцидента Васил е подавал многократни сигнали до органите на полицията с искане да бъде преустановен упражняваният от М. К. тормоз спрямо него и жената, с която съжителства, но без резултат.

Съдът наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години при първоначален общ режим. От наказанието е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража и под домашен арест. Подсъдимият е осъден да заплати направените по досъдебното производство разноски в размер на над 3000 евро. Съдът потвърди взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „домашен арест“.