Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе двустранна среща с албанския си колега Ферит Ходжа в рамките на срещата на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се провежда днес в София. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Министър Петрова подчерта, че Албания е приятел и доверен партньор на България в НАТО и региона. Двамата бяха единодушни, че обща цел е активният политически диалог да се превърне в още по-резултатно ориентирано сътрудничество в области като свързаност, енергетика, туризъм, икономика и образование. Въпросът за българското национално малцинство в Албания също беше сред обсъдените теми.

Във фокуса на разговора беше и европейската интеграция на страната. По думите на първия ни дипломат Албания може да разчита на последователната подкрепа на България за успешното завършване на процеса на присъединяване към ЕС възможно най-скоро.

Двамата първи дипломати споделиха общото си виждане за стратегическото значение на Коридор VIII, както и за водещата роля на България и Албания в ускореното му изпълнение. В рамките на диалога бе обсъдена и предстоящата Международната конференция за Коридор VIII, на която София ще бъде домакин през октомври 2026 г.