Пловдивски полицаи раздават брошури за вредата от наркотиците сред децата

Акцентът е поставен върху ключовата роля на родителите

„Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!" е мотото на националната превантивна кампания на главна дирекция „Национална полиция", която цели да повиши информираността на възрастните за рисковете и последиците от употребата на наркотични вещества сред подрастващите, съобщават от МВР. Акцентът е поставен върху ключовата роля на родителите и необходимостта от тяхното внимание, подкрепа и личен пример за предпазването на децата.

За да достигне посланието на кампанията до повече жители на Пловдив и областта, полицията е подготвила 8000 брошури и десетки винилни платна. От миналата седмица информационните материали вече се разпространяват от служителите на реда в районите на учебни заведения, големи търговски центрове и оживени обществени места.

Проектът се подкрепя и от Министерство на образованието и науката, НК „Железопътна инфраструктура", БДЖ – Пътнически превози, общински администрации, институции и организации. С тяхно съдействие препоръките достигат до хиляди родители в цялата страна чрез плакати, листовки и видеоматериали.