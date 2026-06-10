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Пловдивски полицаи раздават брошури за вредата от наркотиците сред децата

24 часа Пловдив онлайн

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Полицаи раздават информационни материали за дрогата. Кадри: МВР

Акцентът е поставен върху ключовата роля на родителите 

„Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!" е мотото на националната превантивна кампания на главна дирекция „Национална полиция", която цели да повиши информираността на възрастните за рисковете и последиците от употребата на наркотични вещества сред подрастващите, съобщават от МВР. Акцентът е поставен върху ключовата роля на родителите и необходимостта от тяхното внимание, подкрепа и личен пример за предпазването на децата.

За да достигне посланието на кампанията до повече жители на Пловдив и областта, полицията е подготвила 8000 брошури и десетки винилни платна. От миналата седмица информационните материали вече се разпространяват от служителите на реда в районите на учебни заведения, големи търговски центрове и оживени обществени места.

Проектът се подкрепя и от Министерство на образованието и науката, НК „Железопътна инфраструктура", БДЖ – Пътнически превози, общински администрации, институции и организации. С тяхно съдействие препоръките достигат до хиляди родители в цялата страна чрез плакати, листовки и видеоматериали.

Мотото е „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!"
Мотото е „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!"
Освен брошурите, има и винилни платна.
Освен брошурите, има и винилни платна.

Полицаи раздават информационни материали за дрогата. Кадри: МВР
Мотото е „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!"
Освен брошурите, има и винилни платна.

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