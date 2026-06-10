На 12 юни предстои заседание на Обществения съвет по околна среда в Русе

Второ заседание на Обществения съвет по околна среда ще се проведе на 12 юни (петък) от 17 ч. в зала „Св. Георги" в сградата на Община Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

По време на срещата ще бъде представена информация за проведената среща между кмета Пенчо Милков и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, както и за предприетите действия по въпросите, разгледани на първото заседание на съвета през февруари тази година. Предвижда се също представяне на инициативата на Община Русе за създаване на работна група, свързана с поддържането и развитието на зелената система на територията на общината, както и информация за изпълнението на мерките, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Община Русе отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат активно в обсъжданията. Целта е Общественият съвет по околна среда да продължи да функционира като платформа за диалог, експертна подкрепа и гражданско участие при формирането и изпълнението на местните политики в областта на околната среда и устойчивото развитие.