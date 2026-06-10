Производители в Добричко очакват между 500 и 900 кг от декар от пшеницата

„Посевите с пшеница в област Добрич се развиват много добре. Валежите също се отразяват положително. Ечемикът вече почна да зазрява, променя цвета си. Засега всичко е нормално. Неизвестното към момента е дали по време на жътвата ще има има обилни валежи", каза проф. Иван Киряков, специалист по зърнено-житните култури.

Според него, като се има предвид времето, разжънването на пшеницата ще започне около 1 юли, а масово комбайните ще влязат в полетата около 15 юли. „Всичко зависи от това колко е влагата. Ако сега засуши, жътвата ще започне рано. Но е рано за прогнози", добави той. Жътвата на ечемика ще започне в края юни, каза още специалистът. „Миналата година добивите от декар при пшеницата в област Добрич бяха 560 кг. Тази година очаквам добиви около тези и по- високи", каза още проф. Киряков.

„В края на юни, началото на юли ще започнем да жънем. Виждам, че ечемикът започна бързо да сменя цвета си Ще започнем жътвата с него", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „От обилните дъждове през последните дни има полягане на места и при пшеницата, и при ечемика", добави тя. Производителите прогнозират по-високи добиви. „Тази година очакваме добиви от пшеница между 500 и 900 кг от декар. Средният добив за областта очаквам да е около 600 кг от дка при пшеницата., но всичко зависи от от времето. В растенията има потенциал – и в ечемика, и в пшеницата, и в рапицата", обяснява Жекова.

Наред с оптимизма за предстоящата жътва, зърнопроизводители казват, че складовете им са пълни с миналогодишна продукция. „В България има 2,4 млн. тона стока от миналата година. Като ожънем около 6-7 млн. тона пшеница тази година, стават 10 млн. тона. Притеснененията са, че износът може да бъде усложнен, тъй като пристанищата са мишени заради войната в Украйна. Става дума за пристанищата в Констанца и Варна. Това вдига автоматично застраховките за транспорт", каза още Жекова.

Тази година в област Добрич има увеличение на площите с рапица, пшеница и ечемик, докато площите с царевица са намалели значително заради сушавите последни 4 години.

„В момента пшеницата се търгува на нива от около 170 евро за тон – цени, близки до тези отпреди десет години, въпреки значително по-високите производствени разходи", коментира Жекова.Според нея, добрите добиви могат частично да компенсират ниските изкупни цени, но реализацията на продукцията през тази година няма да бъде лесна.

Тя подчерта още, че секторът продължава да очаква важни законодателни промени, свързани с напояването, браншовите организации и управлението на земеделските земи, които да подобрят условията за работа на българските фермери.

По данни на областната дирекция „Земеделие" в област Добрич са засети 1 286 900 декара с пшеница, 227 910 декара с ечемик и 181 480 декара с маслодайна рапица за стопанската 2025/2026 г. Засети са и 858 480 декараа с маслодаен слънчоглед и 471 290 декара с царевица за зърно.