Димитър Стоянов: И премиерът потвърди - помощ за Украйна от складовете на армията няма да има

13 пакета помощи са предоставени от Министерството на отбраната на Украйна

Винаги има рискове, това е вероятностно събитие. Но пряка заплаха за страната ни няма, каза Стоянов за американските военни самолети на летището в София

Според нотата самолетите са у нас за тренировъчни полети. Лично моето мнение е, че са за логистично осигуряване на действията на американската армия, коментира той

Няма противоречие в думите ми от вчера и днес. Няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на българската армия. Тя не продава оръжия. Това не е мой ангажимент, а на индустрията. Няма как от нашите складове да бъде отнасяно повече оръжие. Военно-промишленият комплекс е към Министерството на икономиката и Министерството на отбраната няма касателство там. То има само към своите търговски дружества и наличното в склада. Премиерът потвърди моите думи, че няма да бъде предоставяна помощ вече от складовете на Българската армия.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди изслушването си в ресорната комисия в парламента.

Вчера Стоянов даде пресконференция, на която представи своите приоритети и екипа си. С нея той отчете 1 месец на поста в правителството на Румен Радев.

"Украйна има нужда от хора, а не от въоръжение. И България няма да предоставя повече въоръжение на Украйна", заяви министър Стоянов. Той обясни, че е време Украйна и Русия да седнат на масата на преговорите и да постигнат справедлив и за двете страни мир.

По-рано днес пък заяви, че не спират продажбите на оръжие за Украйна, а предоставянето на въоръжение.

"13 пакета помощи са предоставени от Министерството на отбраната на Украйна. Армията е предоставила директна помощ към Украйна, няма предоставено военно имущество", каза още министърът, но не уточни какво са съдържали пакетите.

"Договорът, който беше сключен през 2022 г. между министерството и ВМЗ - Сопот беше изпълнен на 100% и складовите наличности, които трябваше да бъдат възстановени са възстановени в Министерството на отбраната. Къде са изпратени от ВМЗ след това, какви договори са сключени, не е работа на министерството да знае", допълни Стоянов.

"Всяка партия в парламента има право на мнение, да внесат каквото искат и да бъде взето решение", коментира той изявлението на "Възраждане", че ще внесат проекторешение помощта за Украйна да бъде спряна изцяло, както и да бъде забранен реекспорта при износа на оръжие.

Военният министър заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни на летище "Васил Левски" в столицата.

"Винаги има рискове, това е вероятностно събитие. Но пряка заплаха за страната ни няма. Преди да разпишем наново решението на МС, направихме отново анализ и оценка на ситуацията и това, че има рискове, но няма пряка заплаха е потвърдено от анализа на нашите служби. Рискове винаги има - от терористични атаки и какво ли още не. Те са ежедневни - с или без самолети. Затова има ДАНС, служба "Военно разузнаване", заяви той.

"Нотата, която е дошла от американска страна е продължение на първата, която бе, че са за тренировъчни полети. Лично моето мнение е, че са за логистично осигуряване на действията на американската армия. 4 самолета отлетяха, но ще се върнат след няколко дни и общата им бройка ще стане 14 - няма различие между това, декларирано през март и сегашното решение на правителството, което е продължение", допълни Стоянов.

На въпрос дали ще има нова нота военният министър бе лаконичен: "Да видим".