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100 нулирани работи на матурата по БЕЛ заради сходно съдържание

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Таня Панчева СНИМКА: Николай Литов

Резултатът от матурата е добър 4,39 - най-добрият откакто се провеждат задължителните зрелостни изпити

Сто са нулираните работи от задължителната матура по БЕЛ заради идентично съдържание в задачите за създаване на самостоятелен текст. В някои има прилика, а в други текстовете са едно към едно. 

7 работи пък са анулирани заради нарушаване на анонимността. Резултатът от матурата е 60 точки или добър 4,39, което го прави най-висок от 2008 година - годината, в която започнаха да се провеждат задължителните зрелостни изпити. Това обяви д-р Таня Панчева, заместник-министър на образованието.

Резултатът от втория задължителен изпит по профилиращ предмет е 71,09 точки или много добър 4,89. 

49106 са абитуриентите, които са се явили на матурата по БЕЛ, а 23 618 на втория изпит. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Таня Панчева СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Таня Панчева СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Таня Панчева СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов

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