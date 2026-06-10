Варненският съд потвърди 17-годишна присъда за мъж, убил партньорката си с нож и трион

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Апелативният съд във Варна потвърди присъдата от 17 години затвор за мъж, признат за виновен за убийството на жената, с която е живял на семейни начала. Магистратите оставиха в сила и присъдените обезщетения от по 70 000 лева за двама граждански ищци за претърпените от тях неимуществени вреди.

Престъплението е извършено на 27 март 2024 г. в село във Варненска област.

Според установеното по делото между Атанас А. и партньорката му Анелия А. често възниквали конфликти, като мъжът неведнъж проявявал физическо насилие над нея.

В деня на убийството, под влияние на ревност, той нападнал жената и ѝ нанесъл множество удари с ръце и с режещ инструмент, съчетаващ характеристиките на нож и трион. Едно от прободните наранявания предизвикало масивен кръвоизлив, вследствие на който пострадалата починала.

След извършването на престъплението мъжът направил опит да прикрие следите си и да укрие уликите, които биха го свързали с убийството. Впоследствие сам подал сигнал на телефон 112 и повикал екип на Спешна помощ.

В решението си Апелативният съд посочва, че събраните доказателства категорично установяват както авторството на деянието, така и действията на подсъдимия преди, по време и след убийството.

За да изяснят напълно механизма на престъплението, магистратите изслушали и вещите лица, изготвили съдебно-медицинската експертиза.

Техните заключения потвърдили, че ударите са били нанасяни със значителна сила и са били насочени към жизненоважни органи. Насилието ескалирало с използването на двустранно режещ трион.

Съдът категорично отхвърля тезата на защитата, че смъртта е настъпила по непредпазливост вследствие на нанесени телесни повреди.

Въззивната инстанция приема за доказани и трите квалифициращи признака на престъплението – че убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Според съда наложеното от Варненския окръжен съд наказание от 17 години лишаване от свобода е справедливо и съответства на тежестта на извършеното престъпление. Поради това присъдата е потвърдена изцяло.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.