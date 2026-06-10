Инвестираха над 1.1. млн. евро в обновяване на изложбените зали във Велико Търново

Заради липса на редовен бюджет културното пространство отваря чак догодина

Изложбените зали „Рафаел Михайлов" във Велико Търново, най-голямото пространство за експозиции у нас, вече са обновени и с най-висок клас енергийна ефективност.

С мащабна инвестиция от 1.1 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост е решен един от най-сериозните проблеми на сградата в центъра на старата столица– липсата на адекватно отопление и охлаждане.

Залите разполагат с климатизация и обновена вентилационна система, има изцяло нова осветление. Саниран е покривът, поставени са нови покривни прозорци в характерния за сградата стил, поставена е топлоизолация, запазена е и типичната каменна облицовка.

"Покривът, изпълнен с изключителна специфика, бе най-голямото предизвикателство. Върху него има 155 кв. м покривни отвори и всеки от тях е потенциален проблем. В различни периоди са подменяни стъклата с плоскости. След градушка те са пробити като лейка, така че навън дъждът спира, но в сградата продължава да вали", описа ситуацията Венцислав Дончев от фирмата изпълнител на ремонта. Имало затруднения с производството и доставката на покривните прозорци от Унгария, но крайният резултат си заслужавал.

Предстои освежаване и обновяване на вътрешните помещения и пространства за сметка на общината, за да може комплексът с над 3000 кв. м експозиционна площ да стане притегателен център за изложби, културни събития, изложения и др..

Затова знаковото пространство ще отвори най-рано три месеца след приемането на Държавен бюджет. По удължителния общините харчат една дванайсета от миналогодишния си бюджет и няма как да се заложат около 140 хиляди лв. за реновирането, посочи инж. Ивайло Дачев от общината.