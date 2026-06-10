ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първото вечно дерби ще е между 9 и 16 септември

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23015397 www.24chasa.bg

Инвестираха над 1.1. млн. евро в обновяване на изложбените зали във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

720
Реновираният покрив на Изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Заради липса на редовен бюджет културното пространство отваря чак догодина

Изложбените зали „Рафаел Михайлов"  във Велико Търново, най-голямото пространство за експозиции у нас, вече са обновени и с най-висок клас енергийна ефективност.
С мащабна инвестиция от 1.1 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост е решен един от най-сериозните проблеми на сградата  в центъра на старата столица– липсата на адекватно отопление и охлаждане.
Залите разполагат с климатизация и обновена вентилационна система, има изцяло нова осветление. Саниран е покривът, поставени са нови покривни прозорци в характерния за сградата стил, поставена е топлоизолация, запазена е и типичната каменна облицовка.

"Покривът, изпълнен с изключителна специфика, бе най-голямото предизвикателство. Върху него има 155 кв. м покривни отвори и всеки от тях е потенциален проблем. В различни периоди са подменяни стъклата с плоскости. След градушка те са пробити като лейка, така че навън дъждът спира, но в сградата продължава да вали", описа ситуацията Венцислав Дончев от фирмата изпълнител на ремонта. Имало затруднения с производството и доставката на покривните прозорци от Унгария, но крайният резултат си заслужавал.

Предстои освежаване и обновяване на вътрешните помещения и пространства за сметка на общината, за да може комплексът с над 3000 кв. м експозиционна площ да стане притегателен център за изложби, културни събития, изложения и др..

Затова знаковото пространство ще отвори най-рано три месеца след  приемането на Държавен бюджет.  По удължителния общините харчат една дванайсета от миналогодишния си бюджет и няма как да се заложат около 140 хиляди лв. за реновирането, посочи инж. Ивайло Дачев от общината.

Реновираният покрив на Изложбени зали "Рафаел Михайлов"
Реновираният покрив на Изложбени зали "Рафаел Михайлов"
Реновираният покрив на Изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)