2 случая на непълнолетни, грабили с нож в София

За 2 отделни случая на грабежи с нож, дело на непълнолетни в София, се разбра днес. И при двата обира извършителите са задържани и обвинени.

Първият е от 26 май на кръстовището на бул. „Гоце Делчев" и бул. „България". Около 22,30 часа обвиняемият Й. М., на 17 години, отнел 200 евро от мъж, като използвал заплаха. Тийнейджърът стиснал Ф. Х. за врата, след което извадил нож и го размахал пред него, като му казал „Ей това виждаш ли го? Дай да видя портфейла, давай да го видя", след което издърпал портмонето от ръцете на пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за грабеж, при който е използвана заплаха. След издирване, дело на полицаите от СДВР, младежът е задържан и обвинен.

Й. М. е осъждан 14 пъти за идентични деяния, съобщават от Софийската районна прокуратура. Той е задържан за до 72 часа, а наблюдаващ прокурор ще внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

На 3 юни пък грабежът станал в столичен парк. Според сигнала, две непълнолетни момчета били нападнати от двама непознати, които отправили съм тях заплахи с нож и отнели от единия портмоне с пари и лични документи. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия криминалисти от Четвърто РУ – СДВР установили и задържали нападателите. Те също били непълнолетни. След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за грабеж, извършен в съучастие.