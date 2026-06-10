118 000 глоби и над 2000 задържани в мащабна акция на МВР

В рамките на разпоредената от министъра на вътрешните работи специализирана операция за контрол на пътното движение, която започна на 13 май, са проверени 353 394 моторни превозни средства (МПС) и 418 631 души. Съставени са 118 452 фиша, 12 173 нарушения са санкционирани с актове. Връчените електронни фишове са 48 341, съобщиха от МВР.

По линия на противодействие на разпространението на наркотици за иззети 1,43 кг фентанил, 3,43 кг амфетамин, 5,61 кг метамфетамин, 575 стръка канабис, почти 63,59 кг суха марихуана, 12,05 килограма прекурсори. Иззети са и други видове наркотици – екстази, чай за пушене и др.

Също така 11 554 обекта са проверени за притежание/наличие на диазотен оксид, известен като райски газ. При проверките са открити над 129 497 милилитра, 2110 са задържаните, образувани са 1321 досъдебни производства.

Друг основен акцент в операцията е противодействието на т.нар. улична престъпност. От началото на операцията са открити 88 автомобила и 1310 души, обявени за издирване. Почти 14 108 са проверените места, обичайни за събиране на хора от криминалния контингент, съставени са 9360 протокола за предупреждение, 141 са разкритите кражби на МПС и части от тях.

По линия на противодействие на икономическата престъпност са проверени 16 675 обекта, сред тях – свързани с дейности с черни и цветни метали, автоморги, заложни къщи, игрални зали и казина, фирми за бързи кредити, места за съхраняване на продукти от животински и неживотински произход. Проверки се извършват за акцизни стоки без бандерол и нарушения, свързани с права върху търговски марки. Проверени са общо 97 788 души, задържаните са 1553, образуваните досъдебни производства – 884.

Операциите на територията на цялата страна продължават, допълниха от МВР.

На 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се предвижда създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове. Той коментира темата след среща в Министерския съвет, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.