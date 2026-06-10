Оставят под ключ обвинения в сводничество на непълнолетни таксиджия от Пловдив, бил осъждан за изнасилване

Румен Михайлов е привлечен към наказателна отговорност и за други две престъпления

Искам да знам в цялата ситуация аз какво и на кого съм направил, попита в съдебната зала Михайлов

С най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" в ареста остава 27-годишният таксиметров шофьор от Пловдив Румен Михайлов, обвинен в сводничество на две момичета на 16 и 14 г. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за това, че измамил човек със 100 евро за наркотици, които не му продал, както и за това, че държал голямо количество тютюн.

Прокурор Димитър Костов заяви пред съда, че поддържа искането за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. И добави, че разследването е в началото. "Производството изобщо не е в начален стадий. Към него са приложени две прокурорски преписки от май и април. Те са били, за да документират поведението на Румен Михайлов. Писано е, че с таксито той е разкарвал момичетата да проституират. Никъде няма упоменати кои момичета е разкарвал, няма и един клиент, който да е установен", контрира единият от адвокатите Васил Марков. По думите му по-голямото момиче вече било проститутка и не било карано от Румен. По-малкото пък само поискало от него да я направи такава. Родителите на 16-годишната били разпитани и казали, че дъщеря им проституира и че не одобрявали Румен, но не и че той я карал.

Колегата му Тома Найденов също изтъкна, че няма достатъчно предпоставки за задържането на Румен Михайлов. Добави, че клиентът му не е бил разпитван по досъдебното производство, започнало преди 6 месеца, а сега чак му се иска мярка за неотклонение. Каза, че Михайлов има трудов договор и адрес и няма опасност да се укрие. "Самите момичета никъде в разпитите си не заявяват, че Румен ги е подтиквал да се срещат с мъже или да правят актове на полово удовлетворение срещу заплащане или по принуда. Цялото това производство е по инициатива на майката и бащата на едната. Те си съчиняват някакви истории, които не са подкрепени с нищо", заяви адвокат Найденов. Марков пък каза, че едната преписка се е водила за сводничество срещу едната девойка и друг мъж, а в един момент тя станала пострадало лице.

"Искам да попитам в цялата ситуация аз какво и на кого съм направил. Моля за по-лека мярка за неотклонение", заяви пред съда Румен Михайлов.

След съвещание съдия Божидар Кърпачев прецени, че искането на прокуратурата е основателно. Той посочи, че според държавното обвинение Румен Михайлов е въвел в заблуждение частно лице, че ще му достави наркотик срещу 100 евро, при което не го е направил, а му дал празна хартийка и така му причинил вреди. "Тоест се твърди, че вредите са причинени от договорни отношения, които противоречат на закона и морала и договорът би бил нищожен. Така очертаният механизъм на причиняване на твърдяната вреда според настоящия състав не оправдават намесата на съдебната система", каза Кърпачев. Затова и той оставя обвинението в измама извън преценката си за предпоставките за задържане.

Независимо от това обаче съдията намира, че може да се направи обосновано предположение за другите престъпления, в които е обвинен Михайлов. "Кристално ясно е, че обвиняемият не е привлечен за едно престъпление, а за две самостоятелни. Едното с правна квалификация "склонявал към проституция лице, ненавършило 18 години - момиче на 16 г." и съвсем отделно "набрал лице, ненавършило 18 г. - момиче на 14 г., с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието й и чрез обещания на облага". Двете се твърди да са извършени през период от 6 месеца, тоест не е възможно каквото и да било объркване за повдигнатото обвинение", заяви съдията. Обоснованото предположение се извлича от показанията на 16-годишната както пред разследващ орган, така и пред съдия. В двата разпита била налице достатъчна устойчивост, че да ѝ се даде кредит на доверие. Показанията ѝ пък намирали подкрепа в думите на родителите ѝ.

Съдия Кърпачев се съгласи с адвокат Марков, че няма доказателства Румен Михайлов да е "разкарвал" проститутки по адреси. "Посоченото обстоятелство обаче е ирелевантно, понеже няма такова повдигнато обвинение", заяви Кърпачев. Обвиненията били за упражнено "мотивационно въздействие". За тютюна също можело да се направи обосновано предположение за вината на Михайлов.

Божидар Кърпачев посочи още, че има реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, ако бъде оставен на свобода. Той е наказван за 4 престъпления в Европейския съюз, а у нас е излежал присъда за изнасилване 16 месеца затвор.

Мярката за неотклонение не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Окръжния съд.