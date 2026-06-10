В сезона на летните пожари общините от област Стара Загора разчитат на помощта на доброволци

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В сезона на летните пожари общините от област Стара Загора ще разчитат и на помощта на доброволните формирования, стана ясно от заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. В Стара Загора формированието има 40 доброволци, оборудвани с огнеупорни дрехи, маски, пожарогасителни пръскачки, както и един специализиран автомобил за гасене на горски пожари, дарение от Асоциацията на доброволците.

Доброволците от Казанлък отчитат четвърта поредна година първенство в Националното състезание за доброволни формирования.

В доброволното формирование на община Чирпан има девет души, снабдени с индивидуални средства за гасене, предстои да бъде оборудван и автомобил за гасене.

Община Мъглиж ще включи допълнителен човешки ресурс в доброволното си формирование до края на месец юли.

Общините Братя Даскалови, Опан, Николаево, Гълъбово, Гурково, Павел баня, Раднево също са подготвени за предстоящия пожароопасен сезон - с оборудвани доброволни формирования и доброволните гасачески групи по селата.

Освен това на територията на областта се използва и техника от земеделски производители и фирми, с които общините имат сключени споразумения в рамките на общинските плановете за защита при бедствия.