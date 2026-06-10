Близо 579 млн. евро е общата стойност на проектите, изпълнявани от здравното министерство

Общата стойност на проектите, които се изпълняват от Министерството на здравеопазването, е близо 579 млн. евро, като от тях към май т.г. са усвоени близо 256 млн. евро. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която направи обзор на изпълнението на проектите, изпълнявани от министерството, включително и по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор „Здравеопазване“. За последните три седмици мобилизирахме всички екипи, работещи по проекти, така че загубеното време да се навакса, добави министър Ивкова. По думите ѝ за три седмици са намалили финансовия риск с 36 млн. евро.

Повечето от проектите са свързани със строително-монтажни дейности, които са били една от основните причини за забавяне на проектите, включително и множество тръжни процедури, обявявани наново, промени в договори и др., каза Ивкова, цитирана от БТА.

По проекта за модернизиране на спешната помощ, в който се предвиждаше да се изградят 235 обекта, досега са изпълнени 195 обекта. Изпълнението на проекта трябваше да продължи с национални средства, тъй като приключи срокът му на изпълнение, който беше удължаван, каза още министърът.

По проекта за специализирана грижа за деца с увреждания от 25 обекта 19 няма да може да бъдат изпълнени, каза още министър Ивкова.