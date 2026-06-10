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556 са кандидатите за ловци от Североизтока

Ваньо Стоилов

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Ловци - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Общо 556 кандидати от областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище са подали документи за явяване на изпит за придобиване право на лов през тази година, съобщиха от Североизточното държавно предприятие д център Шумен..

Най-много са кандидатите във Варна – 148 души, следвани от Добрич със 126. Най-малък е броят на желаещите в Търговище и Тервел – по 25 души. За ловното дружество в Шумен документи са подали 54 кандидати.

Сред желаещите да придобият право на лов са и 25 жени. Седем от тях са от Варна, а по шест - от Шумен и Добрич. Останалите кандидатки са от Нови пазар, Велики Преслав, Попово и Тервел.

Изпитите на територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП0 стартираха през миналата седмица. До момента на теоретичния изпит са се явили 151 кандидати, от които 109 са го издържали успешно и предстои да се явят на практическата част, която включва стрелба с гладкоцевно оръжие.

Ловци - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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