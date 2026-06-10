Български и румънски граничари задържаха 14 мигранти, скрити в камион, уж превозвал вода (Снимки)

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Служителите на Гранично полицейско управление - Видин продължават да работят активно за противодействие на незаконната миграция през територията на страната и ЕС

На 9 юни в зоната на граничния преход Видин-Калафат съвместен екип от български и румънски гранични полицаи селектирал и извършил проверка на товарен автомобил, пътуващ към Румъния. По документи автомобилът превозвал минерална вода от Турция.

Граничните полицаи установили, че шофьорът представя за проверка фалшива българска лична карта. У него била открита и турски документ за самоличност.

При извършено измерване с газ-анализатор, в товарното помещение са установени високи стойности на въглероден двуокис - сигурен признак за укрити лица.

Граничните полицаи открили в товарния отсек 14 незаконни мигранти, мъже. Те са отведени в ГПУ-Видин, където е установено, че 13 са от Ирак, един – от Иран. Мигрантите са били задържани и преди на други граници на страната и са в процедура по търсене на закрила.

Водачът на камиона, 45-годишен турски гражданин, е бил установяван през 2024 г. отново при опит да превозва мигранти, за което деяние има наложена забрана за влизане на територията на ЕС.

Мигрантите и шофьорът са задържани в ГПУ- Видин. Предстои да им бъде търсена наказателна отговорност, поради повторността на деянията им.

Това е втори случай на предотвратена незаконна миграция в района през последните дни. На 6 юни вечерта, в района на околовръстния път към Дунав мост 2 , видинските гранични полицаи задържаха още двама мигранти сирийци в тайник в лек автомобил, управляван от български гражданин. По случая в ГПУ-Видин е образувано досъдебно производство.