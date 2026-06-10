Нови рокади в Община Варна: Заместник-кметовете са разпределени в нови ресори

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Заместник-кметове на Община Варна имат нови ресори, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Новоназначената на мястото на Павел Попов София Колева поема ръководството на дирекция „Спорт" и общинско предприятие „Спорт – Варна". В нейния ресор остават и дирекциите „Образование и младежки дейности", „Култура и духовно развитие" и „Европейски и национални оперативни програми".

Към ресора на зам.-кмета Снежана Апостолова са дирекция „Превенции" и общинско предприятие „Зоопарк – Спасителен център". Тя отговаря и за дирекциите „Туризъм", „Социални дейности", „Здравеопазване" и „Управление на собствеността", както и за дейностите „Туристически информационен център", „Хранителен комплекс", „Общински приют за безстопанствени кучета", звено „Контрол и регистрация" и ОП „Комплекс за детско хранене".

Заместник-кметът с ресор дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване" Димитър Кирчев ще отговаря и за общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона".

На пряко подчинение на кмета на Община Варна Благомир Коцев са ключови дейности от управлението на града, свързани със сигурността, строителния контрол и сметопочистването. Това включва дирекция „Управление на сигурността и контрол по обществения ред" и дирекция „Екология и опазване на околната среда".

Пламен Китипов остава зам.- кмет с ресор „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране".

Рокадите идват ден след като Коцев освободи своя заместник по строителния контрол Илия Коев заради "пропуски в строителния контрол по отношение на Баба Алино".

Двама от заместниците на кмета - Диян Иванов и Христо Рафаилов напуснаха през последната година, а изпълняващият функцията, докато Коцев беше арестуван - Павел Попов, беше избран за депутат.