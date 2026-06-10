67-годишен шофьор блъсна 3 деца от колоездачен клуб в Пазарджик

Три деца от клуба по колоездене "Печенеги" в Пазарджик са пострадали, след като са били блъснати от 67-годишен шофьор. Инцидентът е станал на Мирянско шосе извън града. За неприятната случка в социалната мрежа сподели Кирилка Петкова, майка на едно от ранените деца.

"Децата са карали правилно - в дясно на пътното платно в редица и колата е излязла от страничен път, отнемайки предимството на колоездачите.Моят син е бил пръв и при удара е изхвърчал в насрещното платно, като по чудо в този момент е нямало друга кола.За наша огромна радост, децата се разминаха само с охлузвания, уплах и счупен велосипед.​Пиша това като майка, преживяла ужаса да чуя, че детето ми е ударено от кола", разказва майката.

​"Като потърпевш родител искам да призова всички участници в движението - Бъдете внимателни!!! Колоездачите са изключително уязвими на пътя. Оглеждайте се, намалявайте скоростта, пазете дистанция и карайте разумно. Днес бяхме на косъм от трагедия, нека не позволяваме това да се случва!"

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов потвърди за инцидента и уточни, че от "Пътна полиция" са санкционирали виновния водач на лекия автомобил, пресякъл пътя на децата от общинския колоездачен клуб.