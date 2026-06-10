ГДБОП разби банда с колцентър в София, мамила чужденци с инвестиции (снимки)

Служители на Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП проведоха специализирана операция срещу престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани от колцентър в София, рекламиран като надежден инвестиционен посредник. Това съобщиха антимафиотите на фейсбук страницата си.

Полицейската акция е проведена на 4 юни 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура. От качените във фейсбук снимки става явно, че в колцентъра имало колан, подобен на този в кеча. Вместо на шампиона, се давал за "Представяне на месеца". В офиса имало няколко часовника - показващи времето в Лос Анжелис, Ню Йорк, Сидни и Лондон. От разпространените чатове пък се вижда, че основно жертвите са били пенсионери. Служителите комуникирали по между си на английски с бележки кой какъв е. Например има такива, които вече били жертви на други измами. Сред набелязаните за обаждане с IP телефония попадали и хора, които се грижат за възрастни родители.

От ГДБОП разпространиха и снимки как точно е трябвало да протичат разговорите, както и мейл на човек, който си иска обратно спестяванията. Дори на кадрите се вижда виртуално табло, което отчитало последния депозит.

Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 212а и 321 от НК – за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага, както и организирана престъпна група.

Събрани са доказателства, че дейността на колцентъра е насочена към убеждаване да се инвестират средства срещу обещания за висока възвращаемост и разширяване на приходите, които не само не са реализирани за обещания период от време, но и клиентите на платформата не са могли да придобият обратно дори първоначално вложените средства.

Петима души са задържани от киберполицаите по Закона за МВР – български и чужди граждани.

Извършени са претърсвания в административната сграда и още два частни адреса, от които са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, имащи отношение към разследването.