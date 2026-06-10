Велислава Петрова потвърди подкрепата ни за европейската интеграция на Косово

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе двустранна среща с първия заместник министър-председател и министър на външните работи и диаспората на Република Косово Глаук Конюфца. Разговорът се състоя в рамките на срещата на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се провежда днес в София. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Министър Петрова потвърди последователната подкрепа на България за европейската интеграция на Косово като подчерта, че страната може да разчита на нея както по пътя към членство в Европейския съюз, така и за присъединяването си към Съвета на Европа.

Двамата първи дипломати отбелязаха отличния политически диалог между България и Косово и потвърдиха готовността си за по-нататъшното задълбочаване на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес.

В този контекст министър Петрова изтъкна, че посещение на ниво министър-председател след формиране на следващо редовно правителство на Косово би дало нов тласък на двустранното сътрудничество.