Митничари иззеха 1,5 тона етилов алкохол в Петрич

Близо един тон и половина етилов алкохол иззеха митнически служители от отдел "Акцизен административен контрол" при проверка на три обекта в община Петрич, съобщиха от Агенция "Митници".
Сигналът е бил подаден от служители на полицейското управление в града.
В трите частни имота са открити над 1200 литра безцветна течност с мирис на алкохол и 242 литра етилов алкохол с над 96 процента алкохолно съдържание.
И в трите случая не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз. Етиловият алкохол е задържан, като са взети проби за лабораторен анализ.
Работата по случаите продължава.