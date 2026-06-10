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Митничари иззеха 1,5 тона етилов алкохол в Петрич

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Близо един тон и половина етилов алкохол СНИМКА: Агенция "Митници"

Близо един тон и половина етилов алкохол иззеха митнически служители от отдел "Акцизен административен контрол" при проверка на три обекта в община Петрич, съобщиха от Агенция "Митници". 

Сигналът е бил подаден от служители на полицейското управление в града.

В трите частни имота са открити над 1200 литра безцветна течност с мирис на алкохол и 242 литра етилов алкохол с над 96 процента алкохолно съдържание.

И в трите случая не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз. Етиловият алкохол е задържан, като са взети проби за лабораторен анализ.

Работата по случаите продължава.

Близо един тон и половина етилов алкохол СНИМКА: Агенция "Митници"

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