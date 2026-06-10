Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет, съобщиха от ректората.

Единият е проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет. Кандидат е също проф. д-р Елиза Стефанова, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика, досегашен председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Третата кандидатура а на проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет. Той бе един от кандидатите и в предишните избори, когато бе избран проф. Георги Вълчев.

Комисията по предложенията за органи на управления е преценила, че кандидатурата на проф. д-р Мадлен Данова от Факултета по класически и нови филологии, досегашен заместник-ректор, предложена от 74 членове на академичната общност, не отговаря на изискванията. Причината е, че тя навършва 65 г. малко преди изтичането на мандата.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май т.г. . доц. д-р Първан Първанов, бивше декан на Факултета по математика и информатика, беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца. Причината беше, че ректорът на Алма матер проф. Георги Вълчев бе избран за министър на образованието и науката.

На 7 юли Общото събрание на Софийския университет ще избере ректор за довършване на мандата на проф. Георги Вълчев, който е от 2023 до 2027 г.

Срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определят с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на Университета. Те ще се проведат от 17,30 часа в аулата.

На 16 юни е срещата с проф. дпн Милен Замфиров, на 17-и с проф. д-р Елиза Стефанова, а на 22 юниг - с проф. дфзн Георги Райновски.