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Правителството предлага Антоан Гечев за втори мандат като председател на ДАР

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АНТОАН ГЕЧЕВ Снимка: Архив

Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев е предложен от правителството за втори мандат на поста. Това става ясно от решенията на Министерския съвет. 

След промени в законите за службите за сигурност от миналата година номинацията на правителството ще бъде гласувана в Народното събрание. Тогава мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН отне правото на президента да назначава шефовете на ДАНС, ДАР и НСО с указ. Сега са нужни половината от гласовете в парламента. "Прогресивна България" имат 131 депутата. 

Антоан Гечев беше назначен за шеф на външното разузнаване през 2021 г. при служебния кабинет на Стефан Янев. Мандатът му е 5 г. и изтича на 17 юни. 

Очаквайте подробности!

АНТОАН ГЕЧЕВ

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