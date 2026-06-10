Правителството предлага Антоан Гечев за втори мандат като председател на ДАР

Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев е предложен от правителството за втори мандат на поста. Това става ясно от решенията на Министерския съвет.

След промени в законите за службите за сигурност от миналата година номинацията на правителството ще бъде гласувана в Народното събрание. Тогава мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН отне правото на президента да назначава шефовете на ДАНС, ДАР и НСО с указ. Сега са нужни половината от гласовете в парламента. "Прогресивна България" имат 131 депутата.

Антоан Гечев беше назначен за шеф на външното разузнаване през 2021 г. при служебния кабинет на Стефан Янев. Мандатът му е 5 г. и изтича на 17 юни.

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