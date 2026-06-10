СЗ „ИООРС" набира нови служители за дейността по репатриране на автомобили

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Във връзка с предстоящото разширение на зона 1 („Синя зона") и пускането в експлоатация на нов специализиран автомобил за репатриране на неправилно паркирани моторни превозни средства, Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" към Община Русе обявява свободни работни места за длъжността „Водач оператор открита платформа с повдигащо устройство". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кандидатите трябва да бъдат в активна работоспособна възраст и да притежават минимум средно образование.

Необходимите изисквания за заемане на длъжността са свидетелство за управление на МПС, категория „С", професионална компетентност за превоз на товари и свидетелство за правоспособност за работа с кранове стрелови тип до 12 тона.

СЗ "ИООРС" предлага конкурентно трудово възнаграждение, както и допълнително заплащане, обвързано с натовареността и постигнатите резултати. Осигурява се пълно осигуряване съгласно действащото законодателство, сигурна и дългосрочна заетост в общинска структура и възможности за професионално развитие и придобиване на допълнителна квалификация. За кандидатите, които не притежават свидетелство за правоспособност за работа с кран стрелови тип до 12 тона, СЗ „ИООРС" ще окаже съдействие за придобиването на необходимата квалификация.

Допълнителна информация и записване за събеседване могат да бъдат получени на телефон 0882 838 311 от началника на сектор „Платено паркиране и репатриране".