Собственици от комплекса в Баба Алино поискаха намесата на премиера, страхуват се за домовете си

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Собственици на имоти в комплекса "Forest Club" в местността Баба Алино край Варна започнаха подписка до министър-председателя с искане държавата да защити правата им на добросъвестни приобретатели на недвижими имоти на фона на продължаващите проверки и процедури около спорния строителен проект.

В обръщението си до премиера с петиция те настояват всички действия да бъдат извършвани единствено в рамките на закона и предупреждават, че стотици семейства живеят в несигурност за бъдещето си.

„Днес сме изправени пред абсурдна и несправедлива ситуация – съществува реална опасност да бъдем лишени от домовете си поради проблеми, които не сме създали и върху които не сме имали никакво влияние", посочват авторите на петицията.

Според тях собствениците са придобили имотите си по законен ред, разполагат с нотариални актове, плащат местни данъци и такси и са изпълнявали всички свои задължения към държавата и общината.

От подписката става ясно, че сред засегнатите има граждани на България, както и собственици от други държави от Европейския съюз, сред които Германия, Румъния, Франция и Португалия. Имоти в комплекса притежават още граждани на Украйна, Казахстан, Израел и други държави.

Според авторите на документа много от тях са избрали България за свой постоянен дом и са инвестирали значителни средства в закупуването на недвижими имоти в района.

„Ако бъдат предприети действия по събаряне на жилищните сгради, много хора ще останат едновременно без жилище и с дългогодишни ипотечни задължения към банките. За много семейства това би представлявало финансова и социална катастрофа", се посочва още в петицията.

Подписалите се повече от 120 души подчертават, че не защитават политически или корпоративни интереси, а правото на гражданите да не бъдат наказвани за евентуални нарушения, допуснати от институции или други лица.

Те изразяват недоволство и от публичния спор между различни държавни и местни институции по казуса.

„С тревога наблюдаваме как различни представители на властта и политически сили прехвърлят отговорността помежду си, докато стотици семейства остават заложници на тази ситуация", заявяват собствениците.

В обръщението си до министър-председателя те отправят четири конкретни искания:

* да бъдат преустановени всички действия по евентуално събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на правните обстоятелства по случая;

* да бъде гарантирана защитата на добросъвестните приобретатели на имоти;

* да бъде намерено законосъобразно решение, което да не остави стотици семейства без жилище и без вложените от тях средства;

* да се гарантира, че гражданите няма да понесат последиците от евентуални административни или институционални нарушения, за които не носят отговорност.

Петицията идва на фона на засилените проверки в района на „Баба Алино", където през последните седмици институциите констатираха редица нарушения, свързани с ограждане на горски територии, водоснабдяване и строителни дейности.

Собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров е в неизвестност.