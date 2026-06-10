ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР на Украйна: Не получаваме безплатна военна по...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23016397 www.24chasa.bg

Борис Михайлов оглавява Националната агенция за приходите

1380

По предложение на министъра на финансите Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността.

Борис Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Има завършени две магистратури - по икономика в Университета по национално и световно стопанство и по право, курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Бил е над 10 години адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)