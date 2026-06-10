ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР на Украйна: Не получаваме безплатна военна по...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23016402 www.24chasa.bg

Влак запали пожар край Калояново

24 часа Пловдив онлайн

840
Снимки: РДПБЗН Пловдив

В гасенето участват 12 екипа на пожарната и доброволци, "Пътна полиция" регулира движението

Пожар е избухнал по трасето на железопътната линия в района на пловдивското село Калояново. Пламъците тръгнали от искри, произведени от задържана спирачка на един от вагоните на товарен влак, пътуващ от Димитровград към Кремиковци, съобщи БНТ.

Влакът, който е на частен превозвач, е превозвал цимент. Сигнал на телефон 112 е подаден в 14,30 часа. Повредата на влака е отстранена на гара Калояново и той е продължил по пътя си. Няма спряно движение в района.

На място регулират екипи на "Пътна полиция". Към момента ситуацията е овладяна. В гасенето участват 12 екипа на пожарната и доброволци.

Засега няма опасност за хората и населените места.

Снимки: РДПБЗН Пловдив
Снимки: РДПБЗН Пловдив

Снимки: РДПБЗН Пловдив
Снимки: РДПБЗН Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)