Влак запали пожар край Калояново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В гасенето участват 12 екипа на пожарната и доброволци, "Пътна полиция" регулира движението

Пожар е избухнал по трасето на железопътната линия в района на пловдивското село Калояново. Пламъците тръгнали от искри, произведени от задържана спирачка на един от вагоните на товарен влак, пътуващ от Димитровград към Кремиковци, съобщи БНТ.

Влакът, който е на частен превозвач, е превозвал цимент. Сигнал на телефон 112 е подаден в 14,30 часа. Повредата на влака е отстранена на гара Калояново и той е продължил по пътя си. Няма спряно движение в района.

На място регулират екипи на "Пътна полиция". Към момента ситуацията е овладяна. В гасенето участват 12 екипа на пожарната и доброволци.