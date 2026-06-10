Йотова: Продължаваме да работим заедно със страните от югоизточна Европа за сигурност и интеграция

Нищо не можем да направим занапред, ако не сме заедно и няма диалог. Ще продължим да работим за разширяване и да гарантираме сигурността в региона на югоизточна Европа. Искаме той да бъде максимално свързан и интегриран и в областта на енергетиката, новите дигитални технологии, транспорта. Искаме регионална стратегическа автономия, амбицията ни е регионът ни да е модел за цяла Европа.

Това каза президентът Илияна Йотова, след като предаде председателството на Процеса за сътрудничество в югоизточна Европа на румънската външна министърка Оана Цою. Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство на ПСЮИЕ, което страната ни пое миналата година от Албания. Сега президентът Илияна Йотова предаде председателството за следващата година на Румъния.

Йотова изрази признателността си към Албания за значимия й принос към ПСЮИЕ и председателството им през 2025 г. През това време са били поддържани ключови приоритети за формата - туризъм, култура, свързаност, сигурност, които "създадоха стабилна основа за европейската интеграция на района", категорична бе президентът.

"Преди 30 г. България създаде ПСЮИЕ, днес разбираме колко важен е този формат, колко много е направено през тези години, колко адекватен е формата за намиране на решения за многобройните проблеми в района", каза тя.

"Днес нямаше нито една излишна дума. Позволих си да им разкажа за един български филм - "На кого е тази песен" на режисьорката Адела Пеева - там една песен носи различни имена, но е с еднакъв текст и музика за всяка от страните в нашия регион. Това е и голямата цел на ПСЮИЕ - да обединяваме регионите си, защото само така можем да оставим добро наследство на младежите, които идват след нас, защото те искат да имат бъдеще в един спокоен свят", заяви Йотова.

Тя изрази надежда партньорството на Румъния и България за организирането на формата догодина да бъде пример и вдъхновение за сътрудничеството в региона и европейска перспектива. Йотова връчи на румънската външна министърка статуетка-компас - символ на посоката, като й пожела тя да бъде пътеводител в намирането на верния път "дори в предизвикатлените времена, в които живеем".

"От другия бряг на величествената река Дунав, която ни разделя, винаги ще намерите хора, които ви обичат. Добри съседи и доверени партньори, приятели", допълни държавният глава.

"Тази среща има особено значение, защото празнуваме 30 г. от създаването на ПСЮИЕ. Вероятно по онова време е бил немислим днешният етап на сигурност, икономическо развитие и напредък в преодоляването на различията помежду ни. За това време преживяхме една от най-големите трансформации в съвременна Европа. Имаше много конфликти през тези три десетилетия, но днес вече говорим за търговски обмен, общи инвестиции, нарастване на свързаността в район с повече от 150 млн. души. Милиони хора си сътрудничат извън националните граници", заяви външният министър на Румъния Оана Цою, след като прие статуетката, символизираща предстоящото домакинство на страната си от президента Илияна Йотова.

"Младите хора ще заемат централно място, защото е важно да инвестираме в техните стремежи - тяхното развитие ще е резултат на трудни реформи, които все още се осъществяват", каза още Цою. И допълни, че откакто Румъния е член на ЕС икономиката на страната се е утроила. Външният министър бе категорична, че именно членството в ЕС е "важен магнит за целия регион", който обединява страните в ПСЮИЕ.

"Тази Среща на върха продължава да играе важна роля, защото обединява страни с различни перспективи, но дава възможност да се построят по-стабилни отношения в района. Установяваме напредък в улесняването на икономическото развитие, на движението на търговията и хората в региона. Посрещаме интеграцията в европейските системи и дигиталната свързаност. Това подпомага регионът ни да се свърже икономически и технически. Европейската перспектива на Западните Балкани е важна за стабилността на целия регион. Работим за разширяването на ЕС в Западните Балкани, а Албания върви напред по пътя на евроинтеграцията си и се стремим да довършим този процес в това десетилетие", каза президентът на Албания Байрам Бегай.

По-рано днес Илияна Йотова откри Срещата на върха на формата, който обединява 13 държави – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Йотова е домакин на събитието, което се провежда в НДК.

Самата среща бе закрита за медиите. При старта й президентът Йотова изброи важните за региона проекти, по които страната ни работи.

"България се ангажира с ускореното изграждане на Коридор №8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Средиземно море с Черно море", заяви тя, като посочи, че това е проект с огромна икономическа стойност, но и от изключително значение за сигурността не само на региона, а и на цяла Европа.

Според Йотова Черно море се утвърждава като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността, а войната в Украйна показа, че този регион не може да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. "България залага големи очаквания на развитието на Дунавската ос - спешно се нуждаем от още един мост на Дунав между България и Румъния, както и връзката Силистра - Калараш", каза президентът.

"30 години след създаването си ПСЮИЕ трябва да има нова обща цел – да бъде пример за нов модел на европейска сигурност – модел, в който регионалното сътрудничество, енергийната свързаност, транспортните коридори, цифровата трансформация, защитата на критичната инфраструктура и инвестициите в човешкия капитал са не по-малко важни от военните измерения на сигурността", каза още Йотова.