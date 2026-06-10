Специалистът по залавяне на автокрадци Николай Пелтеков е новият шеф на СДВР

Николай Пелтеков е новият шеф на СДВР, научи 24 часа. Досега той бе зам. директор на столичната полиция. Постът е вакантен, след като Любомир Николов стана зам. главен секретар на МВР след оставката на Георги Кандев. И двамата обаче са временно назначени, а Николов остава титулярният директор на СДВР.

До момента Петлеков бе заместник директор на СДВР, но отново временно. Бе назначен на поста на 13 март от служебния вътрешен министър Емил Дечев. Преди това дълги години бе шеф на сектора за борба с автокражбите в СДВР. Неговото пълно име е "Престъпления, свързани с МПС".

Начело на сектора Пелтеков може да се похвали с няколко успешни акции срещу автокрадци, включително и залавяния на Даниел Димитров-Данчо Релето от Наглите. През 2023 година например бандитът бе хващат 3 пъти, след като го пуснаха от затвора. От миналата година обаче е в неизвестност, заедно с Прокопи Прокопиев и Ивайло Евтимов.

Като зам. директор на СДВР Пелтеков разказа в края на март за издирването и залавянето на психично болна жена, която наръга четирима германци в София, преди от СДВР да я заловят.

Полицаят е роден на 20 март 1977 година в Гоце Делчев. Завършил е висшето си образование в Академия на МВР, а в системата постъпва през 2000 г.

Преминава през следните длъжности: