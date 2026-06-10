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Проверяват сигнал за натиск при избор на доставчик за детски градини

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Областна дирекция на МВР - Кърджали

Проверка за длъжностно престъпление е образувана в сектор „Икономическа полиция" към ОДМВР – Кърджали по сигнал за оказано влияние при избор на фирма по схеми на Държавен фонд „Земеделие" за подпомагане на детски градини, съобщиха от полицията. В рамките на проверката са снети обяснения от лица, имащи отношение към случая. Разследването се води по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс за престъпление по служба.

Според първоначалните данни сигналът е за оказано въздействие от длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене при избора на фирма, която да извършва доставките по схемите, финансирани от ДФ „Земеделие".

В хода на проверката е установено, че за изминалата учебна година е било упражнено влияние в полза на конкретен доставчик.

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата за преценка и предприемане на последващи действия.

Областна дирекция на МВР - Кърджали

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