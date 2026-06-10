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СДВР проверява сигнали за заплахи срещу пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе"

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Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Надежда Дойчева

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по информация за отправяни заплахи и тормоз срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а други 17 пострадаха, съобщават от СДВР. 

Повод за действията на полицията са данни, изнесени от адвокат на един от пострадалите. Юристът е бил поканен на разговор в СДВР, за да предостави конкретна информация за твърденията, че близки на обвиняемите са отправяли заплахи към негов клиент.

От полицията съобщават, че служители са посетили и пострадалия в лечебното заведение, където той продължава лечението си. В СДВР е създадена организация за цялостна проверка на всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

При установяване на данни за извършено престъпление или наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона мерки, включително действия за тяхната защита, посочват от дирекцията.

Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Надежда Дойчева

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