Правителството прие план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Правителството одобри Национален план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Планът е в изпълнение на поетия на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3,5% от БВП за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП за свързани с отбраната и сигурността инвестиции, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В мотивите към решението се посочва, че повишеният ресурс за основни разходи за отбрана е необходим за изграждане на отбранителни способности, превъоръжаване и модернизация на Българската армия, които да допринесат за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал в отговор на нарасналите геостратегически заплахи.

Свързаните с отбраната и сигурността инвестиции се отнасят до дейности като устойчивост и гражданска защита, киберотбрана, иновации, инфраструктура, отбранителен индустриален капацитет, военна мобилност и др. Те се планират в бюджетите на различни национални институции, но за първи път ще бъдат отчитани по обобщен начин.

Планираният финансов ресурс, съчетан с инициативите по линия на Европейския съюз, ще допринесе за разширяване на индустриалния капацитет, трансфер на нови технологии и разкриване на нови работни места, отбелязват от Министерския съвет.

Вчера министърът на отбраната Димитър Стоянов представи приоритетите на кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната. Министърът посочи, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2030 г. от брутния вътрешен продукт, като уточни, че 3,5% от тях са преки военни разходи, а 1,5% са за разходи, свързани с отбраната – инфраструктура, киберсигурност и други. Миналата година разходите за отбрана са били 2,13% от БВП, а тази година се очаква да бъдат 2,15%, каза Стоянов.

Вижте какво още реши правителството днес тук.