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Кабинетът одобри над 9 млн. евро за дейностите по Фонда за безопасност на движението

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Министерският съвет прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г., като отпусна 9 077 562 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове, каза на 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет след края на срещата, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В нея участваха представители и на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и кметът на Столична община Васил Терзиев.

 

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