Велислав Величков, ПП: Темпото на новия Закон за съдебната власт поражда сериозни въпроси

Темпото, с което се движи новият Закон за съдебната власт, поражда сериозни въпроси. Това заяви депутатът от ПП Велислав Величков пред БНР. Той добави, че забавянето може да доведе до избор на нов Висш съдебен съвет едва през ноември, след президентските избори, а на нов главен прокурор и председател на ВАС – чак през януари или февруари.

„Най-вероятно хора, участвали в писането на законопроекта на "Прогресивна България", които не са депутати, а са външни съветници, определят скоростта за избор на двете квоти и кога да е избора на ВСС. Ключът за бараката е в този мораториум за всички промени в съдебната власт", заяви Величков.

По думите му предстоят важни кадрови решения в съдебната система, които настоящият състав на ВСС може да се опита да реализира преди избирането на нов съвет.

„Според мен се очакват важни назначения, които да бъдат направени от този ясен, предвидим и абсолютно послушен и порочен състав на ВСС, за да не се рискува, че следващият ВСС може да откаже част от тези назначения", каза той.

Величков обърна внимание и на факта, че около 30 кандидати за ръководни постове в съдилищата в страната все още очакват назначения.

„30 ръководители, кандидати за ръководители на съдилища в страната – районни, но има и окръжни – очакват да бъдат избрани и назначени. В момента този процес е спрян, но горе-долу на добра воля. И въпреки това Съдийската колегия вече прави опит да го възобнови и да извърши този избор. Ето това забавяне на законопроекта, хич да не съм мнителен, ме кара да си мисля, че някой пише и законопроекта, някой дава и бърза, и бавна скорост на процеса", посочи депутатът.

„Прогресивна България са направили едно предложение за назначения в съдебната система, "освен когато има ситуация, която застрашава нормалното функциониране на съдебната власт в условията на извънредност и изключителност се извършват кадрови назначения". Кой определя тези назначения, по какви критерии? Това не е вратичка, това е порта за заобикаляне на закона", добави Величков.