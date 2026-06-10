ПБ най-сетне предлага замразяване на депутатските заплати, но не съвсем

Мнозинството все пак си оставя вратичка да ги вдигне с приемането на бюджета

Почти 2 седмици след като се заканиха отново да отворят правилника за работата на Народното събрание, за да не скачат депутатските заплати, "Прогресивна България" внесоха в деловодството такива промени. Мнозинството предлага месечните възнаграждения да бъдат замразени на нивата от март 2026 г., но си оставя и вратичка да ги вдигне с бюджета.

Текстът, който е подписан от шефа на парламентарната група Петър Витанов и още десет депутати, предвижда заплатата да е "в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор по данни на НСИ за март 2026 г.". Според статистиката средното възнаграждение в публичната сфера през посочения период е 1412 евро. Това означава, че депутатите ще се разписват срещу 4236 евро месечно.

До сега сумите се преизчисляваха на всяко тримесечие. И сега обаче има опция за корекция - през държавния бюджет. Защото в предложението на ПБ пише, че заплатите може и да се увеличат „в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година".

Мнозинството мотивира предложенията си с нуждата от по-висока фискална предвидимост и прозрачност. Така се въвеждал и единен подход при планирането на публичните разходи, който заменя досегашното автоматично индексиране.

Отварянето на правилника бе анонсирано още на 29 май от Витанов. Макар тогава той да направи заявка това да се случи в рамките на деня, не стана така. Не бяха дадени и подробности каква ще е корекцията на заплатите. А защо замразяването не стана факт още с първото приемане на правилника на НС, той обясни с това, че "методологията, която предложиха от министерството на финансите дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в правилника".

Да бъдат замразени депутатските заплати бе тестът, с който "24 часа" призова новото мнозинство в парламента да покаже, че наистина е част от борещите се с високите цени българи. На депутатите обаче отне повече от месец въобще да стигнат до темата като тя изцяло бе пропусната при изготвянето на правилника на 52-ия парламент.