Съдът остави за постоянно в ареста рецидивист, пребил и изхвърлил край село приятелката си

Окръжен съд - Кюстендил потвърди определение на РС - Дупница, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за нанасяне на средна телесна повреда при домашно насилие и за принуда. Тричленен състав на съда отхвърли молбата на обвиняемия и неговия защитник за изменение на взетата от Районен съд Дупница мярка в по-лека.

Районна прокуратура Кюстендил – т. о. Дупница е привлякла И. С. като обвиняем за 2 престъпления, за това че: на 30.05.2026 г., в гр. Варна е причинил средна телесна повреда на 19- годишно момиче от с. Пороминово, изразяваща се в множество фрактури по различни части на тялото, като телесната повреда е извършена в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство. И. С. е привлечен като обвиняем и за това, че на 30.05.2026 г., в гр. Варна, около 18 ч. до около 01,20 ч. на 31.05.2026 г. в с. Пороминово, Област Кюстендил, е принудил пострадалата да извърши нещо противно на волята й / да се качи в лек автомобил и да се прибере в с. Пороминово /, като е употребил за това сила и деянието е извършено в условията на домашно насилие.

И. С. е осъждан, включително и в чужбина за извършване на престъпления от общ характер. Същият е привлечен в качеството на обвиняем за извършване на две престъпления от общ характер. РС Дупница е намерил, че по отношение на обвиняемия са налице основанията по чл.63 ал.1 НПК – данни за съпричастността му към извършване на престъпленията, както и опасност от извършване на друго престъпление. Окръжният съд намира, че на този етап от наказателното производство събраният доказателствен материал подкрепя изводите, направени от районния съд, като окръжният съд ги споделя в пълна степен. Изложените в частната жалба съображения, както и допълнително представените от страна на защитника пред въззивния съд, не могат да бъдат споделени.

Постановеното от страна на РС Дупница определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.



