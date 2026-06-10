Костадин Костадинов би се жертвал пак да е кандидат за президент на "Възраждане"

Бих направи жертвата да съм кандидата на "Възраждане" за президент. Това каза пред Би Ти Ви лидерът на партията Костадин Костадинов. И напомни, че вече се е явявал на избори като кандидат за държавен глава. Това бе през 2021 година в двойка с кандидат за вицепрезидент адвокат Елена Гунчева. Двамата се класираха на четвърто място на първия тур на изборите, спечелени от Румен Радев. След оставката си през януари, днес той е премиер, а държавен глава е Илияна Йотова.

Вотът за президент е през есента. Костадинов обясни, че във "Възраждане" се обсъждат и други имена, не само неговото. Не даде подробности и дори посочи, че хипотетично е възможно партията да се яви в коалиция. От влизането си в парламента през 2022 година "Възраждане" се явява като самостоятелна партия, но преди това са участвали в коалиции на местни избори.