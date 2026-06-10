Силяновска от Северна Македония говори на английски в София

Държавният глава на Северна Македония Гордана Силяновска говори пред българските медии, но отказа категорично въпроси да й бъдат задавани на български език. Затова тя отговаряше на въпросите на английски език.

Македонският президент е в София за Срещата на върха на Процеса за сътрудничесво в Югоизточна Европа, чийто домакин тази година е България.

"Не мисля, че разбирам достатъчно, за да ви отговоря. Аз съм президентът", заяви Силяновска, след като бе направен опит да й бъде зададен въпрос на български.

"Това е много странен въпрос за президентът. Аз не съм абсолютен монарх, за да променя конституцията", каза Силяновска, след като бе запитана дали Северна Македония ще промени конституцията си, за да впише в нея българското малцинство. Това е основно изискване, за да може страната да продължи пътя си към присъединяване към Европейския съюз.

"В действителност конституцията може да бъде променена само от парламента, от депутатите, които представляват гражданите и представляват техните искания. Те не представляват мен, за това не мога да отговарям от тяхно име, трябва тях да попитате", каза още Силяновска и допълни, че не знае кога може да се очаква промяна в основния закон на страната.

"Колко дълго ще продължи процесът на мога да кажа, защото това не е определено в конституцията. Започва, има 4 етапа и наистина зависи от депутатите. Но като ме питате - да, споменахте Европейския съюз и продължителността. Позволете ми да ви напомня за някои конституционни принципи и ценности, върху които ЕС е формиран. Няма единна конституция за ЕС, но има много конституционни заповеди, има Договор за присъединяването към ЕС, Договорът от Лисабон, Харта за защита на човешките права и практиката на съда в Люксембург. Какво казват те? ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и нациите. След това - ще уважава достойнството и интегритета на гражданите, както и конституционните и политически структури. Ще подсигурява договорките между страните членки от ЕС и съседните държави, въз основа на принципа за реципрочност", каза северномакедонският президент.

"Да ви насоча към някои разпоредби на нашата конституция - чл. 48 покрива всички общности, нашият израз за малцинства. Какво казва той? Всяко малцинство, или общност, може да има начално и средно образование на родния си език, може да създава политически партии, въз основа на етнос, може да създава медийни канали, но и културни асоциации. Нека цитирам сега вашата конституция - тя има т.нар. антидискриминативна клауза, и казва, че в България всички граждани са равни. Една от основите е националната идентичност. Това е всичко. Но според българската конституция, политическите, базирани на етнос и религия са забранени", заяви Гордана Силяновска.

"Бях член на Венецианската комисия дълги години, заедно с вашият професор Танчев. Комисията изготви мнение за използването на езика от двете държави и препоръча на България да включи в конституцията си защитата на правата на малцинствата. Но за нашата конституция отчете, че има членове със стандарт, по-висок от европейския", допълни тя.

"Вероятно знаете, че съгласно конституцията ни 30 депутати могат да предложат изменения в нея, може да го направи и правителството. Вероятно и президентът, но аз казвам, че аз не представям", заяви тя, без обаче да довърши обяснението си.

"Аз съм професор по конституционно право и силно подкрепям разделението на властите. Затова уважавам това разделение на властта, което не попада под моите отговорности и задължения", обясни тя. И заяви, че се чувства като ученичка, отговаряйки на въпросите на българските журналисти, след като охранителите й направиха забележка да не се задават по няколко въпроса наведнъж.