Велислава Петрова: Има нереализиран потенциал между България и Индия

Съществува сериозен нереализиран потенциал между България и Индия, който не трябва да оставяме така. Той може да бъде разгърнат чрез по-активно институционално сътрудничество и редовно участие на бизнес форуми от двете страни, които най-ясно и точно определят пресечните точки, в които ще могат да намерят общ път напред за съответните индустрии. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова на пресконференция във външното министерство, след като проведе среща с министъра на външните работи на Република Индия д-р Субраманям Джайшанкар, който е на официално посещение в България.

България ще продължи да пледира за все по-тясно политическо и икономическо сътрудничество на Европейския съюз с Индия и да работи в тази посока, така че всички последващи стъпки на това заявено сътрудничество да бъдат реализирани навреме, заяви Велислава Петрова.

Проведохме ползотворни разговори за това да превърнем партньорството, което винаги е било топло и приятелско, в по-практично и адаптирано към предизвикателствата и възможностите на ситуациите в момента, както на двустранна линия, така и на ниво Европейски съюз, допълни външният министър Велислава Петрова.

Тя обясни, че в рамките на срещата е била заявена политическа воля за активизиране на партньорство между България и Индия в ключови сектори, в които имаме взаимен интерес. Министърът изрази надежда в скоро време да бъдат проведени съответните срещи както на политическо ниво, така и сред представители на частния бизнес от двете страни, които да засилят възможностите за партньорство.

„Поставен бе акцент върху нуждата от стимулиране на инвестициите в нашия двустранен стокообмен. Той не е малък, но в същото време не е и достатъчно голям", каза още тя. Приоритетните сектори и възможностите за развитие бяха дефинирани във високите технологии, дигитализацията, фармацията и изкуствения интелект, отбеляза също Велислава Петрова.

По думите ѝ са били отчетени и възможности за партньорство по линия на научнотехнологична инфраструктура, в това число София Тех Парк и Института за компютърни науки INSAIT.

Образованието, културата и възможностите за туризъм бяха изведени като дългосрочни приоритети, поясни Петрова. Външният министър отбеляза, че е било засегнато и сътрудничеството в областта на образованието в периода 2026 – 2029 г. и ускоряване на уговорките в тази насока. По думите ѝ от страна на министъра на външните работи на Индия д-р Субраманям Джайшанкар е изразена готовност всички необходими пречки в тази насока да бъдат изчистени.

Тази година започна нова страница в отношенията между ЕС и Индия, тя е важна за икономическото състояние на страните и дефинирането на отношенията, добави Велислава Петрова.

Говорихме в по-широк план за геополитическата обстановка и ролята на Индия в Тихоокеанския регион, каза министърът на външните работи. На срещата отбелязахме и зададения силен тласък на отношенията между Европейския съюз и Индия и сключването на партньорства в сигурността, отбраната и мобилността през януари 2026 г., отбеляза още Велислава Петрова.