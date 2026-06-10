Веселин Вачков: В Чехия има съмнения за над 3000 купени книжки като на шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Васил и Траян Филипов наистина са имали валидни чешки шофьорски книжки, които са били издадени в град Черношице, недалеч от Прага. Схемата за купуване на подобни свидетелства е добре известна и бе разкрита в началото на тази година, но още не е ясно дали шофьорите, убили четирима души в тежката катастрофа на „Челопешко шосе" на 5 юни, при която загинаха четирима души, а още 17 бяха ранени, са ползвали услугите на групата от поне 16 обвинени за продаването. Това каза пред БНТ Веселин Вачков, български журналист в Чехия.

Става въпрос за известен случай, разкрит в началото на тази година. Тогава полицията разби една група от поне 16 човека за производство на турбошофьорски книжки - по възможно най-бързата процедура и без изпълнение на голяма част от условията. Говореше се за над 200 получени книжки от чужденци, но е възможно да са много повече, има съмнения и за над 3000 случая, посочи Вачков. И обясни, че само един от разследваните, който е проверяващ, за година издал 3000 потвърждения за минати листовки. Не е ясно колко от тях са реални и колко са купени, каза Вачков. Добави, че според чешки медии Траян и Васил са взели книжки точно по този начин. Напомни, че е имало и изявление на транспортното министерство на Чехия. Оттам посочиха, че правят проверка.

Все още не се е стигнало до дело и нещата не са абсолютно потвърдени, каза журналистът. И обясни, че имало 2 начина за вземане на книжка. При единия желаещият присъствал на теоретичния изпит, но с преводач, който попълвал листовките. Има и съмнения, че тези хора, които са искали да си купят книжките, даже не са присъствали на това попълване на листовки, посочи Вачков. И обясни, че в ядрото на схемата била една от автошколите в Черношице, а след това били корумпирани и членове на изпитната комисия.

От 16-те обвинени четирима са от автошколата, а 12 - членове на изпитната комисия. Групата набирала кандидати от всички държави, но предимно от Източна Европа.