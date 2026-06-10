Здравният министър за оставката на шефа на НЗОК: Важно е институциите да работят в добра координация

Важно е институциите наистина да работят в добра координация. Това заяви здравният министър Катя Ивкова в коментар за подадената оставка на управителя на здравната каса доц. Петко Стефановски. Тя заяви, че се е запознала с проектите на решения на сайта на Народното събрание. По думите ѝ един от тях предвижда до избирането на нови управител и подуправител настоящите да останат на позициите си.

"Знам, че НС работи естествено и в съответствие със своя правилник, така че очаквам да видим и какви ще бъдат и дебатите. Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор "Здравеопазване", ако не работим всички заедно, не можем да осигурим това, което по конституция трябва да осигурим на българските граждани. Затова за мен е важно институциите наистина да работят в добра координация", заяви още Ивкова пред БНТ.

"Аз предпочитам да работя по факти, обстоятелства, документи, процедури и правила. Защо предпочитам така да работя? Защото така е рационално, така е коректно и така всички спазвайки правилата си гарантираме и правилното изпълнение на собствената дейност и изпълнение на ангажиментите, които са ни възложени", добави тя.

"Аз не съм човек, който не работи по процедури и няма да позволя на моя екип да не спазва правила и да не спазва закони. Според мен всеки трябва да си носи отговорност за действията и решенията, които е взимал. Вие да не мислите, че когато някой бъде уволнен, ей така, какво се случва после, не му се търси отговорност? Трябва човек да си се върне на мястото ,да си поеме задълженията и да си върши работата коректно. За мен е важно наистина всеки да си понесе отговорността, ако това е отговорност да се надградят или да постигнат постижения в трансплантациите, тъй като това е едната част, а другата е да има повече прозрачност, когато се изготвят комплексни оценки от ИАМН, защото всички дължим на обществото прозрачност от нашите действия, това ще се случи. И също така - естествено вие знаете, че ако някой не си изпълнява задълженията, които са му били възложени, винаги има начин да бъде търсена отговорност по съответния ред. Запозната съм с обстоятелствата, поради които е била отстранена г-жа Динева, не съм видяла констатации, които да водят до закононарушения, докладвано ми е през последните 2 месеца от назначения в рамките на служебното правителство изпълнителен директор на ИАМН какво е било свършено, сега за 2 месеца няма кой знае какво да бъде направено, тепърва ще има проверки и в ИАМН. Давам й втори шанс и шанс да си носи отговорността". Това каза Ивкова за връщането на Иванка Динева начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".