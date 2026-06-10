Турция обвързва “Боташ” с повече капацитет за пренос на газ и ток и магистрала “Черно море”

Външният министър на южната ни съседка настоява за разширяване на граничните пунктове

Турция обвързва преразглеждането на споразумението между своята газова компания “Боташ” и българската “Булгаргаз” с няколко други проекта – увеличаване на капацитета за пренос на газ и ток от Турция през България към Европа, изграждането на магистрала “Черно море”, увеличаването на пропускливостта на ГКПП Капитан Андреево и построяването на нови гранични пунктове. Това се разбира от интервю на БТА с турския външен министър Хакан Фидан, който е у нас във връзка със среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (за форума виж повече на 5-а стр.)

Попитан дали Турция е готова да преразгледа споразумението, Фидан припомня, че договорът бе подписан през 2023 г., когато бяха прекъснати доставките на газ от Русия за България и страната ни търсеше алтернативни източници. “В този период Турция възприемаше като своя отговорност допринасянето за енергийните доставки и

предложи необходимата подкрепа на своя съсед

и съюзник България. Основната цел на договора беше да улесни достигането на България до различни източници и да допринесе за регионалната енергийна сигурност”, казва той. И припомня, че двете компании в момента предоговарят условията, като “нашата цел е, подписвайки всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще включва увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между Турция и България, да развием още повече отношенията си”.

“Увеличаването на капацитета на газоподаването от Турция към България е от стратегическо значение не само за двустранните ни отношения, но и за енергийната сигурност на Източна Европа. Особено когато вземем предвид увеличаващите се енергийни нужди на страните в региона, включително и на Украйна, виждаме необходимостта от увеличаване на капацитета, който е наличен сега. В момента капацитетът за газоподаване от Турция към България не е достатъчен за изпращането през България на исканите допълнителни количества. Наясно сме, че са необходими допълнителни инвестиции от страна на България. Готови сме да работим заедно, за да ги направим възможни”, казва по темата турският външен министър.

Другото желание на южната ни съседка в областта на енергетиката е трансферният капацитет за пренос на ток от Турция през България да се увеличи със 700 до 1100 мегавата (400 мегавата е сега - б.р.), за което в момента се подготвя стартиране на прединвестиционно проучване. Целта е да се изпълни проект за пренос на зелена енергия между Турция, България, Азербайджан и Грузия, казва Хакан Фидан.

“По отношение на транспорта искаме

да открием втората жп линия между България и Турция

и да осъществим проекта за Черноморска магистрала. Готови сме да работим с България за засилването на свързаността в региона”, казва турският външен министър.

В последния месец на кабинета “Желязков” по настояване на Турция бе подписан междуправителствен меморандум, който дава възможност на южната ни съседка да покани свои фирми, които да участват в процедура за концесиониране на магистрала “Черно море” не само между Бургас и Варна, но и между Малко Търново и Бургас и частта между Варна и Дуранкулак. Целта на Турция всъщност е да изгради липсващата част от магистрален пръстен около Черно море, който е част от стратегически транспортен коридор от Централна Азия към Турция и от Ирак към Турция, който обаче трябва да има своето продължение на българска територия, за да улесни товарите от Азия към Европа.

“В общия ни дневен ред е и разширяването на ГКПП Капитан Андреево, през който всяка година преминават повече от 4 млн. коли и 10 млн. пътници, така и на останалите ни гранични пунктове, както и разкриването на нови. Целта ни е, докато намаляваме пречките за търговията, да поддържаме граничната сигурност на най-високо ниво”, казва турският външен министър.